ليون 29 صفر 1440 هـ الموافق 07 نوفمبر 2018 م واستعادل فريق ليون الفرنسي مع فريق هوفنهايم الألماني اليوم بهدفين لكل منهما، وذلك ضمن مباريات الجولة الرابعة لدوري أبطال أوروبا على ملعب بارك أولمبيك في مدينة ليون الفرنسية.وسجل اللاعب نبيل فقير وتانجي ندومبيلي هدفي فريق ليون في الشوط الأول قبل أن يعدل أندريج كراماريتش وبافل كيدرباك النتيجة في الشوط الثاني.وبهذه النتيجة يتصدر فريق مانشتر سيتي في القائمة برصيد 9 نقاط بفارق ثلاث نقاط عن فريق ليون الثاني، بينما حل هوفنهايم في المركز الثالث برصيد 3 نقاط.// انتهى //02:01ت م0339