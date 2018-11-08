طرابلس 29 صفر 1440 هـ الموافق 07 نوفمبر 2018 م واستسلّم الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة، التقرير النهائي الخاص بالمرحلة التشاورية من مسار الملتقى الوطني الليبي.وأعدّ التقرير مركز الحوار الإنساني والذي يقدم نتائج المشاورات العامة التي جرت عبر جلسات في جميع المناطق الليبية بدءاً من شهر أبريل وحتى يوليو 2018.وسوف تشكّل النتائج التي خرج بها التقرير الأساس الذي سيقوم عليه الملتقى الوطني المقبل.وعقد الملتقى الوطني الليبي 77 جلسة تشاورية عامة شملت جميع شرائح المجتمع الليبي في أكثر من 40 موقعًا في ليبيا فضلاً عن الاجتماعات التي عقدت مع المجموعات المغتربة المقيمة في الخارج، وشارك في هذه اللقاءات التشاورية أكثر من 7000 ليبي، فيما تابع هذه العملية ملايين آخرين عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو وسائل الإعلام التقليدية.ويبرز التقرير نقاط التوافق الرئيسية التي تم التوصل إليها خلال اللقاءات التشاورية ويبين وحدة الرأي بين الليبيين حول القضايا المتعلقة بحكومتهم وأمنهم ودفاعهم فضلاً عن الإتجاه الذي يريدونه لبلادهم.وأوضح الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة أن هذا التقرير يمثل تتويجًا لعملية جامعة وشفافة كان لها الدور المحوري في صياغة رؤيته للوضع في ليبيا، مضيفًا أن المبادئ التي يحددها هذا التقرير يمكن أن تشكل لبنات أساسية لتسوية وطنية تسهم في إخراج ليبيا من أزمتها الحالية.ويعتزم غسان سلامة عرض النتائج الأساسية للتقرير ضمن إحاطته التي سيقدمها إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة غدًا.// انتهى //02:45ت م0340