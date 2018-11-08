الرياض 30 صفر 1440 هـ الموافق 08 نوفمبر 2018 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :خادم الحرمين يدشن 600 مشروع تنموي في القصيم بـ 16.5 مليارخادم الحرمين في حائل.. ملك السخاء بأرض الكرمخادم الحرمين يوجه بإطلاق السجناء المعسرين بحائلخادم الحرمين يشرف حفل أهالي حائلخادم الحرمين يدشن ويضع حجر الأساس لمشروعات بقيمة سبعة ملياراتولي العهد يزور أسر القصيمولي العهد يزور المعهد السعودي التقني للخطوط الحديديةولي العهد يصل إلى حائل قادماً من القصيمأمير مكة يشهد توقيع مذكرات تعاون لمعهد خالد الفيصل للاعتدالأمير الرياض يستقبل أصحاب الفضيلة والمعالي والأهالي وسفير بنينسعود بن نايف يستعرض مؤشرات أداء لجنة السلامة المروريةأمير حائل: مشاعر المواطنين رسالة لمن استهدف وحدتنامركز الملك سلمان يواصل تنفيذ حزمة مشروعات إغاثية في المحافظات اليمنيةأمير الكويت يستقبل رئيس مجلس الشورىالشيخ ثامر الصباح: العلاقات الكويتية السعودية راسخة ومصيريةالميليشيات الحوثية تخرب مقدرات اليمنيينالحوثي يخفي هزائمه باعتقال الصحافييناتفاق مصري - سوداني على تعزيز التشاور والتنسيق لمواجهة التحدياتمقتل 45 داعشياً شرق سورية«التحالف» يدك معاقل «داعش».. وتركيا تستهدف وحدات حماية الشعبفرنسا: تهديد أمني لمستشفىالكرملين: نواجه مشكلات مع واشنطن.. ولا تطبيع للعلاقاتواشنطن تعتزم معاقبة موسكو بشأن الأسلحة الكيميائية«الشيوخ» في قبضة الجمهوريين.. الديموقراطيون ينتزعون «النواب»// يتبع //06:12ت م0002