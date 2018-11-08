عام / الصحف السعودية
الخميس 1440/2/30 هـ الموافق 2018/11/08 م واس
الرياض 30 صفر 1440 هـ الموافق 08 نوفمبر 2018 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :
خادم الحرمين يدشن 600 مشروع تنموي في القصيم بـ 16.5 مليار
خادم الحرمين في حائل.. ملك السخاء بأرض الكرم
خادم الحرمين يوجه بإطلاق السجناء المعسرين بحائل
خادم الحرمين يشرف حفل أهالي حائل
خادم الحرمين يدشن ويضع حجر الأساس لمشروعات بقيمة سبعة مليارات
ولي العهد يزور أسر القصيم
ولي العهد يزور المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية
ولي العهد يصل إلى حائل قادماً من القصيم
أمير مكة يشهد توقيع مذكرات تعاون لمعهد خالد الفيصل للاعتدال
أمير الرياض يستقبل أصحاب الفضيلة والمعالي والأهالي وسفير بنين
سعود بن نايف يستعرض مؤشرات أداء لجنة السلامة المرورية
أمير حائل: مشاعر المواطنين رسالة لمن استهدف وحدتنا
مركز الملك سلمان يواصل تنفيذ حزمة مشروعات إغاثية في المحافظات اليمنية
أمير الكويت يستقبل رئيس مجلس الشورى
الشيخ ثامر الصباح: العلاقات الكويتية السعودية راسخة ومصيرية
الميليشيات الحوثية تخرب مقدرات اليمنيين
الحوثي يخفي هزائمه باعتقال الصحافيين
اتفاق مصري - سوداني على تعزيز التشاور والتنسيق لمواجهة التحديات
مقتل 45 داعشياً شرق سورية
«التحالف» يدك معاقل «داعش».. وتركيا تستهدف وحدات حماية الشعب
فرنسا: تهديد أمني لمستشفى
الكرملين: نواجه مشكلات مع واشنطن.. ولا تطبيع للعلاقات
واشنطن تعتزم معاقبة موسكو بشأن الأسلحة الكيميائية
«الشيوخ» في قبضة الجمهوريين.. الديموقراطيون ينتزعون «النواب»
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