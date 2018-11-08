وفي الموضوع ذاته، قالت صحيفة "اليوم" في افتتاحيتها التي جاءت تحت عنوان (اهتمام متزايد بثروة الوطن البشرية): منذ قيام الكيان السعودي الشامخ على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن - رحمه الله -، وحتى العهد الميمون الحاضر تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله -، والإنسان السعودي هو محور اهتمام قادة الدولة ومحط رعايتهم، فالثروة البشرية في عرف القيادة الرشيدة هي أهم وأغلى ثروات الوطن على الإطلاق، ومختلف المشروعات التنموية تصب في روافد خدمة هذه الثروة.ورأت أن الزيارات التي تقوم بها القيادة الحكيمة لمناطق ومحافظات ومدن المملكة؛ لتدشين المزيد من المشروعات النهضوية؛ لخدمة تلك الثروة البشرية والسهر على راحتهم واطمئنانهم ورخائهم، ومن صور تلك الزيارات تدشين خادم الحرمين الشريفين لستمائة مشروع أثناء زيارته لمنطقة القصيم، تشمل جوانب تنموية وتعليمية إضافة إلى مشروعات تتعلق بالإسكان والطرق والبيئة والمياه والكهرباء ومشروعات اقتصادية أخرى، تعكس محور اهتمام القيادة الرشيدة بثروة الوطن البشرية.وأردفت بالقول: مفردات تلك الأرقام التي تمثل تكاليف الإنشاء لمشروعات حيوية بمنطقة القصيم، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين، وتوجيهه بمناسبة زيارته الكريمة للمنطقة بإطلاق سراح جميع السجناء المعسرين من المواطنين بالمنطقة في قضايا حقوقية، وتسديد المبالغ المترتبة عليهم؛ تؤكد من جديد على اهتمامه - حفظه الله - بثروة هذا الوطن، التي لا تعادلها ثروة، وهو اهتمام يمثل ديدن القيادة الرشيدة، منذ عهد التأسيس حتى العهد الحاضر، فالنهج الثابت للقيادة يقوم في أحد جوانبه المهمة والحيوية على الاهتمام بالمواطنين ورعايتهم والوقوف على احتياجاتهم وتلبيتها، وهذا ما تترجمه على أرض الواقع سلسلة الزيارات التي تنظمها القيادة الرشيدة لسائر المناطق والمحافظات والمدن بالمملكة، والوقوف مباشرة على متطلبات المواطنين من المشروعات الكفيلة بتحقيق أقصى ما يمكن تحقيقه من تطلعاتهم على آماد قصيرة وطويلة، وصولا إلى رخائهم المنشود وعيشهم الرغيد، وتذليل كافة العقبات والصعوبات التي قد تقف أمام طموحاتهم.وخلصت إلى القول: فالزيارة الميمونة الحالية التي يقوم بها خادم الحرمين الشريفين لمنطقة القصيم والزيارات المرتقبة لمناطق أخرى من أجزاء هذا الوطن المعطاء تعكس اهتمامه الشديد - حفظه الله - بالإنسان السعودي والارتقاء بأوضاعه المعيشية إلى أرقى الدرجات والمستويات.// انتهى //06:38ت م0005