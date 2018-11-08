رام الله 30 صفر 1440 هـ الموافق 08 نوفمبر 2018 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم خبر مصادقة سلطات الاحتلال الاسرائيلي، على بناء 640 وحدة استيطانية في مستوطنة "رمات شلومو المقامة على أراضي الفلسطينيين في شعفاط شمال القدس المحتلة.وأوردت صحف فلسطين أقوال وزارة الخارجية الفلسطينية، إن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وتفاخره بالاحتلال وعنجهية القوة التي يمتلكها تُشكل صفعة حقيقية للمجتمع الدولي وللمبادئ التي تقوم عليها المنظومة الدولية والقانون الدولي ومشتقاته، وتُعد استخفافًا سياسيًا وميدانيًا بالدول التي تكتفي ببيانات الإدانة لجرائم الاحتلال والمستوطنين، والتي تدعي الحرص على تحقيق السلام على أساس حل الدولتين.وتحدثت صحف فلسطين عن إشادة منظمة التحرير الفلسطينية ، بقرار الحكومة السورية السماح بعودة لاجئي مخيم اليرموك الفلسطيني إليه.وأولت صحف الصباح اهتمامًا بتظاهر عشرات الفلسطينيين أمام مقر سفارة البرازيل في مدينة رام الله، ضد عزم البرازيل نقل سفارتها لدى إسرائيل إلى القدس.ونشرت صحف هذا اليوم خبر فوز الديمقراطيون بالأغلبية في مجلس النواب الأميركي ، في حين احتفظ الجمهوريون بالأغلبية في مجلس الشيوخ.// انتهى //11:30ت م0033