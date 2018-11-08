بيروت 30 صفر 1440 هـ الموافق 08 نوفمبر 2018 م واسأعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا أن لديها 32 منشأة مدمرة بالكامل في مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين بريف دمشق الجنوبي.وأشارت الأونروا في بيان نشر اليوم على موقعها الإلكتروني إلى أن من بين المنشآت المدمرة 16 مدرسة.بدورها أصدرت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا بياناً صحفياً طالبت فيه بخطوات إيجابية وجادة من أجل التخفيف من المعاناة المستمرة للاجئين الفلسطينيين المهجرين داخل سورية وخارجها والراغبين بالعودة إلى منازلهم داخل مخيم اليرموك.هذا وكان مخيم اليرموك يضم قبل اندلاع الأحداث في سوريا عدة مراكز للوكالة الأممية، منها مستوصفين مدمرين بالكامل، ومركز تأهيل مهني، ومركز دعم الشباب, إضافة الى 28 مدرسة من أصل 112 مدرسة للوكالة في المخيمات والتجمعات الفلسطينية في سوريا.// انتهى //11:34ت م0035