جيزان 30 صفر 1440 هـ الموافق 08 نوفمبر 2018 م واسيرعى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، الثلاثاء القادم، ملتقى القيادات النسائية بجامعة جازان، وذلك على مسرح كلية طب الأسنان بالشواجرة.وأعرب معالي مدير جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، عن سعادته وجميع منسوبي ومنسوبات الجامعة على رعاية سمو أمير المنطقة للملتقى، منوهاً بالدعم الكبير والمتواصل الذي تحظى به الجامعة من سمو أمير المنطقة وسمو نائبه، مما أسهم في تحقيق العديد من المنجزات.وأوضح الدكتور القحطاني، أن ملتقى القيادات النسائية بجامعة جازان يأتي بمبادرة وتنظيم من وكالة الجامعة لشؤون الطالبات، ويسعى إلى الإسهام في نشر ثقافة القيادة، وإتاحة الفرصة للتعرف على الأنماط والأساليب القياديّة الحديثة، ونقاش ذلك عبر محاور وجلسات وفعاليات الملتقى.وبين أن الملتقى يعد أحد البرامج التي تسعى الجامعة من خلاله لترجمة رؤية المملكة 2030 ، لاسيما في المجالات التي تدعم تمكين المرأة لتكون عنصراً فاعلاً وشريكاً مهماً في تحقيق برامج الرؤية الوطنية لدعم مسيرة التنمية الشاملة لوطننا تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -.من جانبها أكدت وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات الدكتورة عائشة بنت حسن زكري، أهمية دور المرأة في بناء مجتمع فاعل ومتميز ، مضيفة أن الجامعة حريصة على إقامة ملتقى القيادات النسائية في دورته الأولى بهدف تشجيع القيادات وتبادل الخبرات الرائدة وعرض الأبحاث المتميزة في مجال القيادة النسائية كوسيلة لتحفيز القدرات الذاتية للمرأة كإحدى ركائز التنمية والتطور لمستقبل الوطن.وأشارت إلى أن الملتقى يهدف إلى تسليط الضوء على واقع القيادة الإدارية النسائية بالمملكة من خلال التعريف بمفاهيم القيادة ونظرياتها الحديثة، لإيجاد بيئة علمية وعملية وإدارية متميزة، إلى جانب دراسة التحديات التي تواجه القيادات الإدارية النسائية كالجوانب التشريعية واللوائح التنظيمية التي تؤثر على تمكين المرأة من شغل المناصب القيادية واقتراح أدوات لتجاوزها.وأختتمت الدكتورة تصريحها مفيدة أن الملتقى سيسلط الضوء على دور المرأة السعودية في صنع القرار واتخاذه والاستفادة من تجارب القيادات الناجحة على المستوى الوطني والإقليمي لبناء جيل قيادي نسائي متميز، يُسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030.// انتهى //11:48ت م0037