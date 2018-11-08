الخرطوم 30 صفر 1440 هـ الموافق 08 نوفمبر 2018 م واسأبرزت الصحف السودانية الصادرة اليوم إعلان وزير الدفاع السوداني، الفريق أول ركن عوض بن عوف، أمس عن تنسيق عسكري ثلاثي مع إثيوبيا ومصر وليبيا، في الشأن الأمني، مشيرًا إلى أن الحدود تشهد استهدافاً خارجياً ونشاطاً هداما.وأخبرت عن بدء جولة جديدة من الحوار الاستراتيجي بين السودان وبريطانيا أمس بالعاصمة البريطانية لندن بصدد مناقشة حزمة ملفات مشتركة وقضايا السلام.ونقلت عن وزير الإعلام والاتصالات السوداني بشارة جمعة، إمكانية الترخيص لإعادة بث عدد من الإذاعات الأجنبية خاصة التي توقف بث بعضها بالبلاد.وأشارت إلى مواصلة قوات المقاومة اليمنية المشتركة مسنودة بالتحالف العربي، في جبهة الساحل الغربي، تقدمها المتسارع في مدينة الحديدة، وسط معارك ضارية كبدت مليشيات الحوثي الإرهابية خسائر فادحة.ونقلت عن مسؤولة إغاثة أمس أن الأمم المتحدة انتهت من توزيع المساعدات على آلاف السوريين، وأغلبهم من النساء والأطفال الذين تقطعت بهم السبل في الصحراء قرب الحدود مع الأردن.ونشرت إعلان تدشين تحالف من الجيوش الأوروبية المستعدة للاستجابة للأزمات قرب حدود القارة مكون من 10 دول بعد انضمام فنلندا.وركزت على تأكيد وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف أمس، أن الإرهاب في العالم لا يزال يشكل خطراً كبيراً بغض النظر عن تحقيق نجاحات ملموسة في مجال مكافحة تنظيم داعش الإرهابي.// انتهى //11:49ت م0038