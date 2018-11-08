المدينة المنورة 30 صفر 1440 هـ الموافق 08 نوفمبر 2018 م واساحتفت اليوم إدارة تعليم محافظة المهد باليوم العالمي للجودة بعنوان "الجودة داعمة وبفخر ".وأوضح مدير الجودة وقياس الأداء بتعليم المحافظة سعود الوسمي أنه تم تفعيل اليوم العالمي للجودة في جميع المدارس، بإرسال رسائل عبر مواقع التواصل عن يوم الجودة للمعلمين والطلاب، وتخصيص الإذاعة المدرسية عن برامج يوم الجودة، واستثمار حصص النشاط في نشر ثقافة الجودة وبناء وتعزيز الثقة، وتكريم سفراء الجودة من المعلمين والطلاب.وأفاد أن العمل على نشر ثقافة الجودة والاعتماد المدرسي تسهم في كسب ثقة المستفيد الداخلي والخارجي، وإبراز أفضل ممارسات وتطبيقات الجودة المنشودة لتحقيق رؤية المملكة 2030.// انتهى //11:49ت م0039