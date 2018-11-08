طولكرم - جنين 30 صفر 1440 هـ الموافق 08 نوفمبر 2018 م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم أربعة شبان فلسطينيين من محافظتي طولكرم و جنين.وأفادت مصادر فلسطينية في المحافظتين، أن قوات الاحتلال اعتقلت، ثلاثة شبان من بلدة علار شمال طولكرم بعد مداهمة منازلهم.من جهة ثانية أصيب، شابان فلسطينيان بالرصاص الحي، والعشرات بحالات اختناق، واعتقل آخر، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جنين للاجئين، شمال الضفة الغربية.وفي السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال، قرية طورة جنوب غرب جنين، وسط إطلاق قنابل الغاز والصوت.// انتهى //11:51ت م0040