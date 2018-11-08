سكاكا 30 صفر 1440 هـ الموافق 08 نوفمبر 2018 م واسواصل مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة القريات ممثل بقسم الثروة الحيوانية تنفيذ الحملة البيطرية الإرشادية الخامسة ضمن برنامج الخطة الإرشادية لهذا العام 1440هـ، حيث نفذ الفريق البيطري المُشارك بالحملة يوم أمس الاول زيارة لمركز عين الحواس وكان في إستقبالهم رئيس المركز عبدالعزيز بن زيدان العنزي .وتم تقديم الخدمات البيطرية (العلاجية وَ الإرشادية) اللازمة لمربي الماشية المتواجدين في المركز والرد على استفساراتهم وتوزيع إصدارات الوزارة الإرشادية البيطرية عليهم.وتهدف الحملة إلى توعية وإرشاد مربي الماشية وخدمتهم في مواقعهم وَتستمر تباعاً لخدمة جميع المربين في المراكز التابعة وسيتواجد الفريق الثلاثاء القادم بمركز الوادي (غطي).// انتهى //11:52ت م0041