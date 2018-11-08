الدمام 30 صفر 1440 هـ الموافق 08 نوفمبر 2018 م واساستعرضت لجنة الاتصالات والتقنية بغرفة الشرقية في اجتماعها الثالث أمس ، أبرز بنود خطة اللجنة للعام المقبل 2019.وأوضح عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة ناصر بن راشد ال بجاش أن الاجتماع الذي عقد بمقر الغرفة الرئيس ناقش بعض البرامج التي تعتزم اللجنة تنفيذها ضمن خطتها للعام المقبل، كما استعرض أنشطة اللجنة التي عقدت مؤخرا وما تبقى من برامج للربع الأخير من العام الجاري.وأكد حرص اللجنة على متابعة كل ماهو جديد في عالم التقنية ومحاولة استقطابه لتقديم خدمات يستفيد منها القطاع في المنطقة ويسهم في تطوير آلية العمل فيه، خصوصا فيما يتعلق بقطاعي التجارة الالكترونية وتكنولوجيا المالية.// انتهى //11:57ت م0043