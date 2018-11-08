عام / الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يستقبل المبعوث الخاص الألماني المعين حديثا
الخميس 1440/2/30 هـ الموافق 2018/11/08 م واس
جدة 30 صفر 1440 هـ الموافق 08 نوفمبر 2018 م واس
استقبل معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين في مكتبه بجدة أمس , القنصل العام لجمهورية ألمانيا الاتحادية المبعوث الخاص لدى المنظمة المعين حديثا هولجر زيجلر.
وناقش الأمين العام وضيفه مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
من جهته , أكد المبعوث الخاص لدى المنظمة التزام بلاده بالعمل وثيق مع الأمانة العامة للمنظمة خدمة للمصالح المشتركة.
وأكد العثيمين ضرورة تحديد القضايا المشتركة والعمل سوية من أجل تعزيز العلاقات الثنائية ، مؤكداً دعم المنظمة الدؤوب له وتعاونها معه خلال مزاولته لمهمته بجدة.
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