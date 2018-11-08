جدة 30 صفر 1440 هـ الموافق 08 نوفمبر 2018 م واساستقبل معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين في مكتبه بجدة أمس , القنصل العام لجمهورية ألمانيا الاتحادية المبعوث الخاص لدى المنظمة المعين حديثا هولجر زيجلر.وناقش الأمين العام وضيفه مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.من جهته , أكد المبعوث الخاص لدى المنظمة التزام بلاده بالعمل وثيق مع الأمانة العامة للمنظمة خدمة للمصالح المشتركة.وأكد العثيمين ضرورة تحديد القضايا المشتركة والعمل سوية من أجل تعزيز العلاقات الثنائية ، مؤكداً دعم المنظمة الدؤوب له وتعاونها معه خلال مزاولته لمهمته بجدة.// انتهى //11:59ت م0044