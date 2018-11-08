الكويت 30 صفر 1440 هـ الموافق 08 نوفمبر 2018 م واسانطلقت فعاليات "ورشة الخزف لدول مجلس التعاون" في "بيت الخزف" الكويتي، بمشاركة 20 خزافاً خليجياً، ضمن فعاليات أيام مجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي تحتضنها دولة الكويت في الفترة من 5 إلى 9 نوفمبر 2018، .وتأتي هذه الفعالية التي أطلقها المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بدولة الكويت، بدعم من الأمانة العامة لمجلس التعاون للتأكيد على أهمية العمل الخليجي المشترك في شتى المجالات ومن ضمنها الثقافة، وتقوم الورشة على أساس العمل المشترك بين الفنانين الخليجيين بتشكيل الخزف، وتتخلل الفعالية أنشطة وبرامج عدة منها زيارات ميدانية لبعض مدارس وزارة التربية والكليات الفنية بدولة الكويت، بالإضافة لزيارة ميدانية لجزيرة فيلكا.وتهدف الفعالية إلى الإسهام في تعزيز العلاقات بين الفنانين الخليجيين عبر التبادل الثقافي والمعرفي، وتنمية وتطوير قدرات الفنانين وصقلها، وإكسابهم مهارات متعددة، إضافة إلى تحفيزهم وتنمية روح الإبداع والثقة لديهم.// انتهى //12:03ت م0046