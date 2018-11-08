صبيا 30 صفر 1440 هـ الموافق 08 نوفمبر 2018 م واساختتمت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية في مركز العالية التابع لمحافظة صبيا، أمس، دورة الإدارة والتخطيط للمشاريع التطوعية وذلك بقاعة التدريب بمقر اللجنة.وهدفت الدورة، التي حضرها 59 متدرباً من المهتمين بالشأن التطوعي، إلى نشر ثقافة التطوع وأهميته, وتعريفهم بالأساليب الصحيحة للتطوع, ومفهوم ومعوقات التطوع, وأهمية التخطيط للتطوع.// انتهى //12:04ت م0047