الدمام 30 صفر 1440هـ الموافق 08 نوفمبر 2018م واسضبطت بلدية غرب الدمام أمس مستودعا مخالفا يقع جنوب طريق المطار بمنطقة برية بعيدة عن أنظار الجميع يحتوي على كميات كبيرة من المواد والمنظفات المنزلية التي تم تعبئتها بطريقة مخالفة .وأوضح رئيس البلدية المهندس فيصل بن عبد الهادي القحطاني أن لجنة إزالة المخيمات العشوائية، وأثناء عملها اليومي رصدت مستودع كبير يقوم بعمليات تصنيع وتخزين بشكل مخالف، مشيراً الى أنه تم ضبط 8 أطنان من الفحم، إضافة الى ضبط 3000 عبوة تحتوي على مواد البخور والعطور، جاهزة للتوزيع، وكذلك ٣٦٠٠ عبوة تحت التغليف والتعبئة والتجهيز، إضافة الى ضبط 1000 جالون من مواد الصابون والمنظفات، يتم تعبئتها بعلب صغيره وتجهيزها للتوزيع بالأسواق التجارية، فيما تم ضبط عدد كبير من المواد المجهولة المصدر التي يتم تعبئتها في علب وكراتين تحمل أسماء شركات معروفه، كنوع من الغش التجاري، إضافة الى رصد كميات كبيرة من عبوات الشاي المعبئة والجاهزة للتوزيع بطريقة غير نظامية، بالإضافة الى كمية كبيرة من المواد الغذائية.وأشار الى أنه تم على الفور جرد واتلاف كافة المواد الموجودة داخل هذا المستودع عن طريق مراقبي إدارة النظافة والمراقبة البلدية،وإبلاغ الجهات ذات العلاقة ( وزارة التجارة، وشرطة الشرقية )، مشددا على أنه لن يتم التهاون مع المخالفين وسيتم استدعاء مالك المستودع وتطبيق العقوبات النظامية بحقه وفق اللوائح والقوانين المعمول بها في وزارة الشؤون البلدية والقروية.//انتهى//14:56ت م0139