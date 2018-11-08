الرياض 30 صفر 1440 هـ الموافق 08 نوفمبر 2018 م واسنظم مركز دلني للأعمال التابع لبنك التنمية الاجتماعية أمس، "ملتقى عطاء" بمشاركة 55 خبيرًا، قدموا خلاله خبراتهم لأكثر من 344 رائد عمل من أصحاب المنشآت الصغيرة والناشئة من مستفيدي المركز.وأوضح مدير مركز دلني للأعمال عبدالوهاب بن سعد الفردان أن تنظيم الملتقى يأتي في إطار جهود المركز في تقديم الدعم غير المالي لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والناشئة، التي ستنعكس إيجاباً على المجتمع وتسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030، بهدف زيادة مشاركة قطاع المنشآت الصغيرة والناشئة في الناتج المحلي.وأشار الفردان إلى أبرز التحديات التي تواجه المشاريع الناشئة، منها افتقارها إلى المهارات اللازمة في إدارة المشروع والتفاصيل الإدارية والاحتياجات من الموارد الرئيسة وغيرها، وكذلك وضع الهوية والخطة التسويقية والقوائم المالية وجدول المصاريف وحساب الأرباح والخطط التشغيلية والأهداف السنوية وغيرها، حيث يسعى المركز لدعم الرواد لتفاديها.وعدّ مركز دلني للأعمال أحد مبادرات وبرامج بنك التنمية الاجتماعية وأطلق ليكون الذراع التي تقدم الخدمات غير المالية للمنشآت الصغيرة والناشئة المدعومة من البنك، وتشمل التدريب والتطوير والاستشارات والبرنامج الإرشادي وبناء شبكات الأعمال والتواصل بين رواد الأعمال وأصحاب التجارب والخبرات من المسؤولين ورجال الأعمال.ويصنف هذا الملتقى الأول من نوعه، ويهدف لنشر ثقافة الإرشاد وأهميته في قطاع الأعمال وبناء شبكة أعمال بين الرواد ورجال الأعمال وتبادل التجارب والخبرات وفرص السوق المتجددة وتعزيز الجوانب التطوعية والخدمة المجتمعية بشكل أفضل.// انتهى //14:57ت م0140