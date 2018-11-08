الدمام 30 صفر 1440 هـ الموافق 08 نوفمبر 2018 م واسكرم مساعد المدير التنفيذي لمشروع قياس وتحقيق رضا المستفيدين من خدمات الأجهزة الحكومية في المنطقة الشرقية سعد القحطاني، اليوم ثلاثة باحثين من منسوبي إمارة المنطقة الشرقية الذين شاركوا في عملية المسح الميداني الخاص بقياس وتحقيق رضا المستفيدين من خدمات مستشفى قوى الأمن بالدمام وذلك في مقر المشروع في الدمام.ويأتي هذا التكريم بتوجيه من صاحب السمو الأمير فهد بن عبدالله بن جلوي رئيس اللجنة العليا للمشروع المشرف العام على التطوير الاداري والتقنية في إمارة الشرقية .وأشار القحطاني، إلى أن الباحثين المكرمين تم تدريبهم في معهد الادارة العامة بالدمام على إجراء الاستطلاع والمقابلات العشوائية مع المستفيدين من الخدمات التي يقدمها مستشفى قوى الأمن بالدمام وجهاً لوجه وتعبئة الاستبانات الياً، مبيناً أن عدد الأشخاص الذين خضعوا للمسح الميداني الذي امتد ثلاثة أسابيع قرابة الــ 800 مستفيد ممثلين لــ أجهزة وزارة الداخلية.وقال إن الفريق الاستشاري للمشروع سيعمل على دراسة الاستبانات وتحليلها واعداد تقريراً مفصلاً بالنتائج والتوصيات التي تتضمن فرص التحسين ونقاط التمكين.//انتهى//14:57ت م0141