مكة المكرمة 30 صفر 1440هـ الموافق 08 نوفمبر 2018م واسأطلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلة في إدارة التربية الخاصة ، اليوم ، فعاليات "اليوم العالمي للعصا البيضاء" .وهدفت الفعاليات المقامة التي استهدفت ٣٠٠ تربوية ، إلى دعم فئة الإعاقة البصرية وضرورة نشر الوعي بحقوق المكفوفين وتسليط الضوء على آخر التطورات في البصر والتقنيات المساندة لهن وتعريف المجتمع بقدرات وإمكانيات هذه الفئة وإتاحة فرص التفاعل الاجتماعي والاندماج .وأشادت مساعدة مدير عام التعليم للشؤون التعليمية الدكتورة آمنة الغامدي مايقدم من خدمات نوعية ممكنة للطالبات ذوات الإعاقة الخاصة ، مبينةً بأن العصاء البيضاء تعتبر بمثابة رمز للاستقلالية في حياة الكفيفة، فهي تستطيع التعرف من خلال العصا على الطريق، ومواجهة العقبات التي قد تعترض حياتها وتمكنها من القيام بواجباتها اليومية بكل سهولة ويسر ، لاسيما بما تسهم به من تعزيز ثقتها بنفسها، مقدمة شكرها إلى أولياء الأمور وذلك لدورهم البارز في التحفيز البناء لبناتهم ذوات الإعاقة البصرية، مُتمنية مزيدًا من التقدم والرقي في خدمة هذه الفئة الغالية .ومن جهتها أوضحت مديرة إدارة التربية الخاصة الدكتورة وفاء عمر جان بأن اليوم العالمي للعصا البيضاء يستهدف استشعار أهمية هذه الفئة الغالية على المجتمع واستعراض الجهود التي تبذلها الدولة في خدمة ذوي الاحتياجات الخاصة عامةً والمكفوفين والمكفوفات بشكل خاص وتوعية المجتمع بفئة العوق البصري وإبراز أهمية العصا البيضاء في حياة الكفيفة ودورها في توجهها وتنقلاتها كونها رمز العالمية للمكفوفات وذلك بما تساعدهن على الاستقلالية في الحركة والتنقل والاعتماد على الذات ، مهيبةً بأهمية توعية طالباتنا بضرورة استخدام العصا البيضاء وتقبلهن لها وضرورة توضيح فعاليتها في تقديم العون لهن .// انتهى //15:00ت م0142