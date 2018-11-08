الباحة 30 صفر 1440هـ الموافق 08 نوفمبر 2018م واسأقر مجلس التعليم بمنطقة الباحة في اجتماعه الذي عقد أمس ، برئاسة المدير العام للتعليم بالمنطقة الدكتور عبدالخالق بن حنش الزهراني وحضور مدير تعليم محافظة المخواه علي محمد الجالوق وجميع أعضاء المجلس , تحديد الدوام الشتوي في مدارس تعليم الباحة والمخواة الذي سيبدأ تطبيقه من يوم الأحد القادم بمشيئة الله.ويبدأ الدوام الشتوي في مدارس الباحة الساعة السابعة والربع صباحاً بالاصطفاف الصباح ، وتكون بداية الحصة الأولى في تمام الساعة السابعة والنصف ، في حين يبدأ الاصطفاف الصباحي في مدارس تعليم المخواه في تمام الساعة السابعة صباحاً وبدء الحصة الأولى في الساعة السابعة والربع ابتداء من مطلع الأسبوع المقبل.ونوه مدير تعليم الباحة في كلمته خلال الجلسة بالدعم الكبير الذي يلقاه التعليم من سمو أمير المنطقة ، مؤكداً أهمية دور المجلس التعليمي في بناء الرقي بالميدان التربوي في المنطقة ، من خلال ما يجب أن يضطلع بمهام وقرارات كبيرة تهدف إلى تطوير التعليم في المحافظة وتجويد العمل التربوي.وحث على تفعيل دور المؤسسات التعليمية في تحقيق رؤية 2030 من خلال جودة ما تقدمه من الإدارات التعليمية من خدمات إشرافية وتربوية وتعليمية تدعم التفكير الإيجابي والإبداع والإنتاج لبناء جيل متعلم قادر على تحمل المسؤولية واتخاذ القرارات بما يحقق أهداف الرؤية الطموحة.إثر ذلك قدم مدير تعليم محافظة المخواه علي بن محمد الجالوق موضوعاً عن السلوكيات الشبابية في المناسبات العامة ، مبرزاً أهمية تأصيل القيم الايجابية في نفوس الطلبة وتنمية المهارات والقيم التربوية.كما قدمت مديرة إدارة الموهوبات بتعليم الباحة نادية سعدي ورقة أخرى حملت آليات وسبل دعم الموهوبين في مسار الابتكارات العلمية.وفي نهاية الاجتماع اتخذ أعضاء المجلس عدداً من التوصيات التي تحقق الأهداف المرجوة .//انتهى//15:01ت م0143