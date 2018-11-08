الرياض 30 صفر 1440 هـ الموافق 08 نوفمبر 2018 م واسأجرت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض التصفيات النهائية للمسابقة المحلية على جائزة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره للبنين والبنات لعام ١٤٤٠هـ في دورتها الـ (2١) بمقر مبنى الإدارات النسائية في حي الوشم.ورفعت المساعد للشئون التعليمية بالرياض ريم الراشد الشكر والتقدير وعظيم الامتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله- لرعايته وعنايته بالقرآن الكريم، ولدعمه لهذه المسابقات التي تسعى إلى تشجيع أبناء المسلمين للإقبال على القرآن الكريم تلاوةً وحفظاً وتدبراً وتفسيراً، ولسعيه الحثيث لربط الأمة المسلمة بكتاب ربها مصدر عزها في الدنيا وسعادتها في الآخرة، مؤكدة أن المسابقات تبرز جهود المملكة العربية السعودية في العناية بكتاب الله الكريم والاهتمام بحفظه وتلاوته وتجويده وتفسيره.من جانبها ذكرت مديرة إدارة الإشراف التربوي بتعليم الرياض نجلاء النفيعي أن المسابقة لها خمسة فروع: أولها: حفظ القرآن الكريم كاملاً مع التلاوة والتجويد وتفسير مفردات القرآن كله، والفرع الثاني: حفظ القرآن الكريم كاملاً مع التلاوة والتجويد، والفرع الثالث: حفظ عشرين جزء متتالية مع التلاوة والتجويد، والفرع الرابع: حفظ عشرة أجزاء متتالية مع التلاوة والتجويد، والفرع الخامس: حفظ خمسة أجزاء متتالية مع التلاوة والتجويد.من جهتها بيّنت المشرفة التربوية بإدارة الإشراف التربوي ماجدة العصلاني عن تنظيم المسابقة حيث يُشتَرط أن تكون المتسابقة سعودية الجنسية، وألا يزيد عمر المتسابقات عن خمسة وثلاثين عاماً، ويجب أن تكون المتسابقة قد فازت على مستوى المكتب التابعة له، وألا تكون مشاركة المتسابقة في فرع سبق لها الاشتراك فيه، أو في أدنى منه، ويُستثنى من ذلك الفرعان الأول والثاني، فيحق تكرار المشاركة فيهما حال عدم الفوز مرة واحدة فقط.يذكر أن عدد المشاركات من جميع مكاتب التعليم بمنطقة الرياض بلغ (٢٨) طالبة، في حين فازت بالمركز الأول الطالبة ريم أحمد الحزيم من الثانوية السابعة لتحفيظ القران الكريم التابعة لمكتب النهضة في الفرع الثاني، والطالبة ميمونة بندر العريفي من الثانوية السادسة لتحفيظ القران الكريم التابعة لمكتب شمال في الفرع الثالث، ومن ثانوية مدارس الرياض التابعة لمكتب غرب فازت الطالبة أروى عبدالاله بن مبيريك بالفرع الرابع والطالبة سناء محمد والد في الفرع الخامس.// انتهى //15:02ت م0144