نجران 30 صفر 1440 هـ الموافق 08 نوفمبر 2018 م واسنفذت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران ممثلة بمكتب التعليم بمحافظة حبونا اليوم ملتقى الجودة وقياس الأداء تحت عنوان "الجودة داعمة وبفخر"،بحضور مدير عام التعليم بمنطقة نجران الدكتور محسن بن علي حكمي، وذلك بمدرسة هشام بن عبدالملك المتوسطة بالمحافظة.وافتتح مدير التعليم، المعرض المصاحب للفعاليات الجودة وقياس الأداء الذي تضمن أعمال ومشاركات الطلاب من مختلف المدارس التابعة لمكتب التعليم بحبونا، ثم رعى انطلاق فعاليات وعروض متطلبات الجودة وآلية التحول من المدرسة التقليدية إلى مدرسة الجودة،مؤكداً على أهمية صقل مهارات الطلاب في مجالات التعلم القائم على المشروعات وتنمية مهارات التفكير الإبداعي في المناسبات والملتقيات التعليمية وفق الخطط الإجرائية المنبثقة من رؤية المملكة 2030 .//انتهى//15:13ت م0149