ثقافي / الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للثقافة يلتقي السفير السريلانكي لدى المملكة
الخميس 1440/2/30 هـ الموافق 2018/11/08 م واس
الرياض 30 صفر 1440 هـ الموافق 08 نوفمبر 2018 م واس
التقى الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للثقافة بالرياض المهندس أحمد بن فهد المزيد, سفير جمهورية سريلانكا لدى المملكة محمد عزمي طاسيم.
وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية، وبحث أوجه التعاون في المجال الثقافي، وسُبل نجاحها وتعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.
كما استعرض المهندس المزيد جهود المملكة ممثلة بالهيئة العامة للثقافة في مد جسور التواصل الثقافي مع الدول الأخرى بما يعكس الهوية الثقافية للمملكة وما تشهده من رقي حضاري في مختلف الجوانب.
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15:16ت م
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