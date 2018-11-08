الرياض 30 صفر 1440 هـ الموافق 08 نوفمبر 2018 م واسالتقى الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للثقافة بالرياض المهندس أحمد بن فهد المزيد, سفير جمهورية سريلانكا لدى المملكة محمد عزمي طاسيم.وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية، وبحث أوجه التعاون في المجال الثقافي، وسُبل نجاحها وتعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.كما استعرض المهندس المزيد جهود المملكة ممثلة بالهيئة العامة للثقافة في مد جسور التواصل الثقافي مع الدول الأخرى بما يعكس الهوية الثقافية للمملكة وما تشهده من رقي حضاري في مختلف الجوانب.// انتهى //15:16ت م0151