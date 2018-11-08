عام / خادم الحرمين الشريفين يستقبل أهالي منطقة حائل ويدشن ويضع حجر الأساس لعدد من المشروعات إضافة أولى
الخميس 1440/2/30 هـ الموافق 2018/11/08 م واس
إثر ذلك ألقى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل كلمة قال فيها " سيدي ، مازالت سحب الخير تتوالى ، ومازال ربيع التنمية ينمو ، فلم تغب حائل عن ذهنكم قط ، كما هو سائر مناطق المملكة ، وخير شاهد على ذلك جملة هذه المشاريع التنموية التي ستدشنونها ، وتضعون حجر أساسها ، التي تجاوز حجمها ( السبعة مليارات ريال ) ، وبمجمل 259 مشروعاً .
وأوضح سموه أن للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ، ووزارة الحرس الوطني ، ووزارة الشؤون البلدية والقروية ، ووزارة البيئة والمياه والزراعة وزارة الإسكان ، ووزارة التعليم ، وكذلك وزارة النقل ، ووزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية نصيبا منها "
وأكد سمو أمير منطقة حائل أن هذا لم يأت إلا من خلال حرص هذه الدولة المباركة لدفع مسير التنمية في جميع مناطق المملكة ، وحائل جزء منها .
وقال سموه في ختام كلمته " سيدي ..أنتم من بصرناه عزيمة ، ولسمعناه حكمة ، وسمعناه عطاءً وصدقا ، دمتم لهذا الوطن إماما وقائدا ، ودام الوطن عزيزاً شامخاً تحت راية التوحيد وتحت ظل قيادتكم الحكيمة .
// يتبع //
15:23ت م
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