إثر ذلك ألقى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل كلمة قال فيها " سيدي ، مازالت سحب الخير تتوالى ، ومازال ربيع التنمية ينمو ، فلم تغب حائل عن ذهنكم قط ، كما هو سائر مناطق المملكة ، وخير شاهد على ذلك جملة هذه المشاريع التنموية التي ستدشنونها ، وتضعون حجر أساسها ، التي تجاوز حجمها ( السبعة مليارات ريال ) ، وبمجمل 259 مشروعاً .وأوضح سموه أن للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ، ووزارة الحرس الوطني ، ووزارة الشؤون البلدية والقروية ، ووزارة البيئة والمياه والزراعة وزارة الإسكان ، ووزارة التعليم ، وكذلك وزارة النقل ، ووزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية نصيبا منها "وأكد سمو أمير منطقة حائل أن هذا لم يأت إلا من خلال حرص هذه الدولة المباركة لدفع مسير التنمية في جميع مناطق المملكة ، وحائل جزء منها .وقال سموه في ختام كلمته " سيدي ..أنتم من بصرناه عزيمة ، ولسمعناه حكمة ، وسمعناه عطاءً وصدقا ، دمتم لهذا الوطن إماما وقائدا ، ودام الوطن عزيزاً شامخاً تحت راية التوحيد وتحت ظل قيادتكم الحكيمة .// يتبع //15:23ت م0152