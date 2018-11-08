تونس 30 صفر 1440هـ الموافق 08 نوفمبر 2018 م واسطالب المشاركون في أعمال المؤتمر العربي السابع لرؤساء إدارات الرعاية الاجتماعية والصحية في الأجهزة الأمنية ، بتعميم الدليل الاسترشادي للمعايير النفسية الواجب توفرها في رجل الأمن والتصور النموذجي لهيكل تنظيمي لقسم مختص بالإرشاد النفسي في الأجهزة الأمنية ، على الدول الأعضاء للاستفادة منهما .وأوصى المؤتمر في ختام أعماله التي انعقدت بمقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب في العاصمة التونسية ، بالموافقة على النموذج العربي لاختبار الراغبين في الانتساب إلى أجهزة الشرطة والأمن في الدول العربية إلى جانب الاختبارات الأخرى المعتمدة لديها، مطالباً جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بتنظيم ورشة عمل للمعنيين في وزارات الداخلية العربية حول النموذج العربي المذكور .وكان المؤتمر الذي رأس وفد المملكة إليه نائب مدير الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية الدكتور طارق العيش، قد ناقش عدة موضوعات من بينها دليل استرشادي للمعايير النفسية الواجب توفرها لرجل الأمن ، ونموذج عربي لاختبار الراغبين في الانتساب إلى أجهزة الشرطة والأمن في الدول العربية ، إلى جانب تصور نموذجي لهيكل تنظيمي لقسم مختص بالإرشاد النفسي في الأجهزة الأمنية ، واستعراض تجارب الدول الأعضاء في مجال الرعاية الاجتماعية والصحية في الأجهزة الأمنية .// انتهى //17:36ت م0228