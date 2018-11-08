لندن 30 صفر 1440 هـ الموافق 08 نوفمبر 2018 م واسالتقى وزير الشؤون الأوروبية البريطاني السير الآن دنكان اليوم في تبليسي وزير الخارجية الجورجي ديفيد زالكالياني.وجرى خلال اللقاء وفقاً لبيان للحكومة البريطانية مناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها، إضافة الى بحث الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.مما يُذكر أن السير الآن وصل اليوم الي تبليسي للمشاركة في فعاليات الحوار البريطاني الجورجي الإستراتيجي الذي يعقد سنوياً لمناقشة التنسيق بين البلدين في مختلف المجالات.// انتهى //17:50ت م0233