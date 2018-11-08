الرياض 30 صفر 1440 هـ الموافق 08 نوفمبر 2018 م واسيرعى معالي مدير جامعة الملك سعود الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر مؤتمر الكيمياء الدولي السابع الذي تنظمه الجمعية الكيميائية السعودية بالتعاون مع قسم الكيمياء بكلية العلوم بجامعة الملك سعود خلال الفترة من 4 إلى 6 ربيع الآخر 1440هـ الموافق 11 - 12 ديسمبر، وذلك في اطار اتاحة الفرصة للخبراء وعلماء الكيمياء في العالم لتقديم المعرفة العلمية عن الاتجاهات الجديدة في مجال الكيمياء وعرض احدث النتائج في هذه الاتجاهات الجديدة. وتحقيقاً لرؤية المملكة العربية السعودية 2030.أوضح ذلك الدكتور زيد العثمان رئيس اللجنة العليا المنظمة للمؤتمر ورئيس مجلس ادارة الجمعية الكيميائية السعودية, مبينًا أن المؤتمر يبحث محاور عدّة هي : تطبيقات متقدمة للكيمياء العضوية، الكيمياء التحليلية، الكيمياء الحيوية الطبية، الكيمياء الفزيائية، الكيمياء النووية، البتروكيماويات، كيمياء المواد، الكيمياء الحيوية والتقنية الجزيئية، الكيمياء الدوائية، الكيمياء غير العضوية، الكيمياء الخضراء، الكيمياء البيولوجية، الكيمياء البيئية، كيمياء البوليمرات وتطبيقات تكنولوجيا النانو.وقال : إنه نظرًا لأهمية تدريب الطلاب واطلاعهم على أحدث التطورات في مجال علم الكيمياء وتطبيقاته، فقد تم التوجه لطلاب الدراسات العليا والباحثين والمتخصصين للمشاركة في حلقات النقاش وعرض الأبحاث لإكسابهم معارف ومهارات تمكنهم من خدمة المجتمع بشكل افضل بعد تخرجهم.// انتهى //18:02ت م0235