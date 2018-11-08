الخرطوم 30 صفر 1440 هـ الموافق 08 نوفمبر 2018 م واساستقبل نائب الرئيس السوداني الدكتور عثمان محمد يوسف كبر اليوم، الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة المغربية معالي محمد النباوي الذي يزور الخرطوم حالياً.واكد كبر خلال اللقاء وجود إرادة سياسية قوية من القيادة لدعم الأجهزة العدلية، وتوفير الإمكانيات والمقومات لتضطلع بدورها كاملاً وخدمة العدالة بين الناس.وأشاد محمد النباوي في تصريح صحفي عقب اللقاء ، بالقضاء والنيابة العامة بالسودان، مشيراً إلى أن قوة الإرادة السياسية تعمل على تقوية الأجهزة العدلية وفرض سيادة القانون وبسط نفوذه كونه القاسم المشترك بين المواطنين.// انتهى //18:02ت م0236