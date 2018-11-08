طرابلس 30 صفر 1440 هـ الموافق 08 نوفمبر 2018 م واسشاركت المفوضية العليا للانتخابات الليبية برئاسة عماد السايح، في عملية متابعة الانتخابات التشريعية النصفية لمجلس النواب الأمريكي التي أجريت يوم السادس من نوفمبر الجاري.وأوضحت عبر موقعها الرسمي، أن المشاركة تضمنت إجراء عدد من اللقاءات مع مسؤولي إدارة الانتخابات في الولايات المتحدة الأمريكية في العاصمة السياسية واشنطن وتأتي هذه الزيارة في إطار الإطلاع على التجربة الأمريكية في إدارة الانتخابات.// انتهى //18:08ت م0237