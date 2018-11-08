جدة 30 صفر 1440 هـ الموافق 08 نوفمبر 2018 م واسقرر معالي وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني الدكتور نبيل بن محمد العامودي, إعادة تشكيل مجلس مديري شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية, ابتداءً من بداية شهر نوفمبر الجاري.ويرأس المجلس الجديد, معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني, رئيس مجلس مديري شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية, الأستاذ عبدالحكيم بن محمد التميمي, ويضم في عضويته, معالي الأستاذ عبدالهادي بن أحمد المنصوري, والمهندس صالح بن ناصر الجاسر, وبندر بن عبدالرحمن المهنا, ونايف بن سعود السبهان, والدكتور أيمن بن إبراهيم الشلفان, والدكتور منصور بن عبدالعزيز المنصور.وأوضح معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني, رئيس مجلس مديري شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية, الأستاذ عبدالحكيم بن محمد التميمي أن قطاع الطيران المدني بالمملكة العربية السعودية يحظى بدعم متواصل وغير محدود من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - إدراكًا لأهمية هذا القطاع, مشيراً إلى أن قرار إعادة تشكيل مجلس مديري شركة خدمات الملاحة الجوية, سيكون دافعاً لمزيد من التقدم والعطاء, ما سينعكس بشكل إيجابي على قطاع الطيران, بدعم وتوجيه من معالي وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني, حيث أن القطاع سيمضي قدماً في إكمال خطة التحول لتحقيق أهدافه الاستراتيجية, والرفع من كفاءته التشغيلية, ما يتوافق مع تحقيق رؤية المملكة 2030.يشار إلى أن المجلس الجديد يتمتع بخبرات واسعة في مجال النقل الجوي, ما سيسهم في دعم اكمال الجهود التطويرية والتنظيمية لتحقيق أهداف الشركة بالوصول الى الريادة إقليمياً من خلال توفير خدمات ملاحية آمنة وموثوقة وذات تكلفة تنافسية من خلال الاستثمار في الموارد البشرية والتكنولوجيا والشراكات الاستراتيجية، والتي تؤسس لمرحلة جديدة في صناعة النقل الجوي.// انتهى //18:15ت م0238