مكة المكرمة 30 صفر 1440 هـ الموافق 08 نوفمبر 2018 م واسوقعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة مع المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة اتفاقية تعاونية مجتمعية تم من خلالها وضع إطار التعاون والعمل المشترك بين الطرفين لتحقيق الإسهام في إنتاج جيل من الطلاب معززاً بالقيم ومعداً بالمهارات الأساسية ذات التخصص.ومثّل الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة، مساعد المدير العام للشؤون التعليمية الدكتور فهد الزهراني ، فيما مثل المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة مديرها الدكتور وائل بن حمزة مطر, وحضر توقيع الاتفاقية مدير إدارة الموهوبين الدكتور محمد رواس ومستشار المدير العام للتعليم الدكتور خالد أبو حفاش كما حضر من جانب المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة المتحدث الرسمي و مدير إدارة التواصل والعلاقات والتوعية الصحية بمنطقة مكة المكرمة حمد بن فيحان العتيبي، مديرة مكتب الإبداع بصحة مكة المكرمة هالة ششة ومديرة برنامج المشاركة المجتمعية بصحة مكة المكرمة محاسن شعيب.وتهدف الشراكة إلى تعزيز التعاون المشترك بين إدارة تعليم مكة والمديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة إلى الإسهام في تحقيق الأهداف العامة للتعليم في 2020 في تعزيز القيم والمهارات للطلاب والطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة وتحسين البيئة التعليمية المحفزة للإبداع والابتكار في المجال الصحي والاستفادة من والنظر في إمكانية تطبيقها وتوجيهها بما يخدم المجال الصحي والاسهام الفعال في التنمية البشرية للمجتمع وتعزيز الصورة الذهنية الإيجابية.كما تهدف الاتفاقية إلى الدعم العلمي والتثقيفي للأولمبياد العلمي الوطني للمشاريع البحثية وتوفير نقاط بحثية ليعمل عليها الطلبة المرشحون وكذلك تقديم برنامج تدريبي للطلبة والمعلمين على البرامج البحثية وتقديم المعامل الخاصة المساعدة للطلبة في إجراء البحوث وتحسين أدوات الاستكشاف واستقطاب الطلبة المصنفين وتوفير مواد علمية تحفز الطلبة لإجراء الأبحاث والتجارب وتزويد الطلبة بملخص للمفاهيم والمصطلحات الطبية الأكثر شيوعاً وتفعيل يوم الممارسة العلمية للطلبة وتنظيم معرض للأعمال الإبداعية الصحية.ويسعى الطرفان لتحقيق هذه الاتفاقية في مجالات التدريب والتأهيل المتخصصة والتدريب التعاوني ومجالات الاستشارات ودراسات تقييم المحتوى العلمي ومجال قياس الأثر والاستبيانات واستطلاعات الرأي.وعبر مساعد المدير العام للشؤون التعليمية الدكتور فهد الزهراني, عن أمله بأن تحقق هذه الشراكة الهدف والفائدة للطرفين وفق تعاون مثمر وبناء في البرامج المشتركة بين التعليم والمديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة وفق رؤية التحول الوطني 2020 ، وتسهم في تحقيق التكامل التنموي وتجسيد الأهداف الوطنية والتعليمية المنشودة في إطار الخطة الاستراتيجية لتطوير مكة المكرمة التي أطلقها سمو أمير منطقة مكة المكرمة التي تهدف في رسالتها لـ ” بناء الإنسان وتنمية المكان.فيما أوضح المدير العام لمديرية الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل بن حمزة مطر, أن هذه الشراكة المجتمعية مع قطاع التعليم بمكة المكرمة هي شراكة ناجحة بكل المقاييس؛ حرصنا على توطيدها مع الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة لما لها من نتائج إيجابية هادفة ستتحقق في المستقبل القريب - بمشيئة الله تعالى - في الميدان التعليمي والتربوي الكبير في مكة المكرمة.// انتهى //19:53ت م0276