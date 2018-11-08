الرياض 30 صفر 1440 هـ الموافق 08 نوفمبر 2018 م واستعادل فريق الباطن مع نظيرة الفتح بهدفين لكل منهما اليوم في الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم .وشهدت الجولة أيضا تعادل فريق الفيصلي مع الشباب بدون أهداف .وتقدم الفتح بهدفين سجلهما خليل بنجورا ومنصور حمزي في الدقيقتين 45 و47 ،ثم سجل الباطن عن طريق فهد الجهني في الدقيقة 56 ، وياسين حمزة لاعب الفتح هدفا بالخطأ في مرماه بالدقيقة 82 .ورفع الباطن رصيده إلى 8 نقاط بالمركز الثاني عشر، مقابل 10نقاط للفتح في المركز التاسع .وارتفع رصيد الفيصلي إلى 11 نقطة في المركز الثامن ، مقابل 16 نقطة للشباب في المركز الرابع .// انتهى //20:19ت م0278