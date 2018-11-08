رياضي / دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين : الباطن والفيصلي يتعادلان مع الفتح والشباب
الخميس 1440/2/30 هـ الموافق 2018/11/08 م واس
الرياض 30 صفر 1440 هـ الموافق 08 نوفمبر 2018 م واس
تعادل فريق الباطن مع نظيرة الفتح بهدفين لكل منهما اليوم في الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم .
وشهدت الجولة أيضا تعادل فريق الفيصلي مع الشباب بدون أهداف .
وتقدم الفتح بهدفين سجلهما خليل بنجورا ومنصور حمزي في الدقيقتين 45 و47 ،ثم سجل الباطن عن طريق فهد الجهني في الدقيقة 56 ، وياسين حمزة لاعب الفتح هدفا بالخطأ في مرماه بالدقيقة 82 .
ورفع الباطن رصيده إلى 8 نقاط بالمركز الثاني عشر، مقابل 10نقاط للفتح في المركز التاسع .
وارتفع رصيد الفيصلي إلى 11 نقطة في المركز الثامن ، مقابل 16 نقطة للشباب في المركز الرابع .
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20:19ت م
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