جدة 30 صفر 1440 هـ الموافق 08 نوفمبر 2018 م واسصدر العدد الجديد من المجلة الشهرية " الحج والعمرة " التي تصدرها وزارة الحج والعمرة في شكل متجدد وأنيق ومتنوع المحتوى .وأبرز العدد جهود العناية ببيئة المشاعر المقدسة والخدمات التي تقدمها الوزارة للمعتمرين و العديد من الموضوعات الثقافية والفكرية، ومتابعات للفعاليات العامة ومنها مبادرة مستقبل الاستثمار والفعاليات الأخرى ذات العلاقة بخدمة ضيوف الرحمن، راصدة في هذا الخصوص ورشة عمل الحج في نسختها الثالثة ضمن الاستعدادات المبكرة للموسم، وورشة العمل الإبداعية لصناعة المبادرات.وتطرقت المجلة ضمن موضوع الغلاف للمبادرات والحلول العملية والرؤى المستقبلية للحفاظ على البيئة في المشاعر المقدسة، تحت عنوان "مبادرة الحج الأخضر " التي سيتم التوسع فيها هذا العام، فيما أكملت هذا الاهتمام بمادة عنونتها "كيف نعظم البلد الحرام " .كما أبرزت المجلة فوز وكالة وزارة الحج والعمرة لشؤون الزيارة بجائزة الملك عبدالعزيز للجودة في المستوى الفضي، في تأكيد على مدى التزامها بتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن، ثم استعرضت المراحل الأربع لخدمة المعتمرين والزوار بعد انطلاق العمرة مطلع العام الجاري، وقدمت صورة لمجمع صالات الحج والعمرة بمطار الملك عبدالعزيز بجدة، وفتحت نافذة على مدينة مكة الذكية للإعاشة ، كما عرفت بمدينة قازان معقل الحضارة الإسلامية في روسيا، ومن خلال باب شخصية من الحرمين تسلط المجلة الضوء على معالي أمين عام رابطة العالم الإسلامي والمشرف العام على مركز الحرب الفكرية الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى وجهوده لنشر الوسطية والاعتدال بعد إعلان فوزه بجائزة الاعتدال لهذا العام ٢٠١٨م .ويتضمن العدد استعراضاً لرحلة أحد الرحالة من سنغافورة إلى مكة المكرمة بقلم أحمد محمود، فيما قدم الباحث والمؤرخ الدكتور تنيضب الفايدي إضاءات حول مدينة فيد ودورها في رحلة الحجيج .وسيجد القارئ باللغة الإنجليزية أيضاً موضوعات متنوعة تواكب الجديد فيما يتعلق بالحج والعمرة .// انتهى //20:37ت م0280