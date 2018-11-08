الرياض 30 صفر 1440 هـ الموافق 08 نوفمبر 2018 م واسفاز فريق الاتحاد على الفتح بهدفين مقابل هدف اليوم على ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي في الأحساء في افتتاح الجولة الأولى من دوري الممتاز لدرجة الشباب لكرة القدم .وتستكمل غداً الجمعة بمواجهة واحدة ستجمع الطائي بالنادي الأهلي التي ستقام على ملعب نادي الطائي.وتختتم مباريات الجولة الأولى السبت بخمس مباريات حيث سيحل الأنصار على القادسية في المباراة التي ستكون على ملعب نادي القادسية ، ويواجه فريق التعاون نظيره الشباب في المواجهة التي ستقام على ملعب نادي التعاون ، ويحل النصر ضيفًا على أحد على ملعب نادي أحد ، والوحدة مع الهلال ، فيما يلتقي الرائد مع الاتفاق .يذكر أن فريق الأهلي نجح في حسم لقب بطولة النسخة الماضية من الدوري الممتاز للشباب .// انتهى //20:39ت م0281