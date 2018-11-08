غزة 30 صفر 1440 هـ الموافق 08 نوفمبر 2018 م واساستشهد شاب فلسطيني اليوم وأصيب آخرون برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق مخيم المغازي، وسط قطاع غزة.ووفقًا لمصادر طبية في مدينة دير البلح ،فإن محمد علاء محمود أبو شربين ، من حي تل السلطان في مدينة رفح جنوب القطاع، أستشهد عقب إصابته برصاصة في رأسه أطلقها جنود الاحتلال المتمركزين في أبراج المراقبة العسكرية الجاثمة على الشريط الحدودي شرق المغازي، فيما أصيب آخرون بجروح مختلفة.// انتهى //20:40ت م0282