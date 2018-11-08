الرياض 30 صفر 1440 هـ الموافق 08 نوفمبر 2018 م واساحتفظ فريق أبها بصدارة دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى لكرة القدم للجولة الثالثة على التوالي، بالرغم من خسارته أمام مضيفه العروبة بهدفين في المواجهة التي جمعت الطرفين على ملعب نادي العروبة في الجوف.واستقر أبها رغم الخسارة في صدارة الترتيب برصيد 22 نقطة، فيما ارتفع رصيد العروبة إلى 14 نقطة في المرتبة العاشرة، ولعلّ التقرير التالي يرصد لنا أبرز ما حفلت به الجولة الـ11 من إحصائيات وأرقام متنوعة ، حيث سجل (16) هدفاً في (10) لقاءات، انتهت (5) منها بالفوز، و (5) تعادلات منها (4) إيجابي، وسلبي وحيد.ويتصدّر قائمة الهدافين حتى الآن، كلاً من فيصل الجمعان (هجر) والزامبي سكالا سميث (النجوم) والتريندادي ليستر إستفيان (المجزل) بـ(6) أهداف، يليه صالح آل عباس (نجران) والتشادي المواليد عثمان الحاج (جدة) والبنمي خوسيه فاجاردو (الكوكب) بـ(5) أهداف.وظهرت البطاقة الحمراء في هذه الجولة مرة واحدة، وكانت من نصيب لاعب فريق الجبلين ماجد المرشدي، ليرتفع عدد البطاقات الحمراء مع نهاية الجولة إلى (17) بطاقة.وشهدت هذه الجولة احتساب (4) ركلات جزاء، اثنتان للعين أمام الجبلين الأولى أهدرها فريد الحربي والثانية أهدرها التونسي هشام الصيفي، والثالثة لضمك أمام نجران أهدرها المالي هارونا سماكي، والرابعة للجبلين أمام العين أحرزها الليبي الهادي السنوسي، ليرتفع عدد الركلات المحتسبة حتى الآن إلى (33) ركلة، (26) منها أحرزت، و (7) مهدرة.ويعد فريق جدة والأنصار وضمك ونجران والمجزل أقوى الفرق هجوماً بـ(15) هدفاً، يليه هجر والعين بـ(14)، ثم النجوم بـ(13)، بينما الأضعف هجوماً فريق النهضة بـ(7) أهداف ، وأقوى الفرق دفاعاً فريق هجر بـ(5) أهداف، فيما الأضعف دفاعاً فريق القيصومة بـ(22) هدفاً ، أما أكثر الفرق فوزاً أبها بـ(7) انتصارات، يليه الأنصار بـ(6)، ثم جدة وضمك والعين والجبلين ونجران بـ(5)، فيما الأقلّ فوزاً أندية النجوم والنهضة والقيصومة بـ(2) ، وأكثر الفرق تعادلاً فريق هجر بـ(7) تعادلات، يليه النجوم بـ(6)، ثم جدة بـ(5)، فيما الأقّل تعادلاً فريقا أبها والكوكب بـ(1) ، وأكثر الفرق خسارةً فريقا القيصومة والكوكب بـ(7) هزائم، يليه النهضة بـ(6)، فيما الأقّل خسارة هجر بلا خسارة.وارتفع رصيد الأهداف المحرزة في الدوري حتى الآن إلى (233) هدفاً ، وبلغ عدد الأهداف المحرزة في الشوط الأول (98) هدفاً، فيما بلغ عددها في الشوط الثاني (135) هدفاً ، فيما بلغ عدد مرّات الفوز بنهاية هذه الجولة داخل الأرض بواقع (49) انتصار، بينما بلغ عددها خارج الأرض بواقع (31) انتصار.وأجريت حتى الآن (110) مباراة في 11 جولة، انتهت منها (80) لقاءً بانتصار، و (30) تعادل، منها (19) إيجابي و (11) سلبي.// انتهى //20:40ت م0283