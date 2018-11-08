تونس 30 صفر 1440 هـ الموافق 08 نوفمبر 2018 م واسيحل فريق الأهلي المصري ضيفاً على الترجي التونسي غداً الجمعة في إياب الدور النهائي لدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، في مباراة مرتقبة ، حيث انتهت مباراة الذهاب بفوز الأهلي 3-1.ويغيب عن الأهلي محترفه أزارو بداعي الإيقاف ، والظهير أحمد فتحي لإصابته في مباراة الذهاب ، في المقابل يفتقد الفريق التونسي للاعبيه سيف الدين الداوودي والكاميروني فرانك كوم، بسبب الإيقاف لتراكم الانذارات، بعد نيل كل منهما بطاقة صفراء في مباراة الذهاب التي شهدت خشونة من اللاعبين .ويسعى الأهلي حامل الرقم القياسي في عدد ألقاب المسابقة القارية مع ثمانية ألقاب، إلى التتويج بها للمرة الأولى منذ عام 2013، بينما يأمل الترجي في معانقة الكأس للمرة الثالثة بعد 1994 و2011.// انتهى //20:41ت م0284