الرياض 30 صفر 1440 هـ الموافق 08 نوفمبر 2018 م واسنفذت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، عدداً من الفعاليات المصاحبة للمؤتمر الوطني لمنهج السلف الصالح في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ودور المملكة في تعزيزه، الذي بدأ فعالياته منذ ثلاثة أيام تمثلت ببرامج تدريبية وورش عمل استفاد منها قرابة 350 من منسوبي الرئاسة العامة وفروعها بمختلف مستوياتهم الوظيفية .فقد عقدت الرئاسة حلقة نقاش عن تطوير أعمال مشاركة الرئاسة في المهرجانات والمناسبات الموسمية موجهة لمنسوبي الهيئة المشاركين في هذه الفعاليات .ويهدف البرنامج إلى تقييم مشاركة الرئاسة في الفعاليات الخارجية وتطويرها من خلال نقاش وحوار المشاركين حول محاور البرنامج واستخلاص التوصيات المناسبة .كما عقد على هامش المؤتمر برنامجاً تدريبياً عن الدليل الإرشادي لإدارة الأداء الوظيفي، تعرف فيها المشاركون على إدارة الأداء وفوائده وأهدافه ومرتكزاته ودور قسم إدارة الأداء في الموارد البشرية، كما أقيم على هامش المؤتمر برنامجاً تدريبياً عن مهارات تطوير الذات تعرف فيها المشاركة على أساسيات تطوير الذات ورسم خطط التطوير وكتاباتها وتقييمها وتوظيف هذه المهارات في الحياة العملية، كما نظمت الرئاسة برنامجاً تدريبياً بعنوان تنمية المهارات الشخصية في الجوانب الإيمانية ، استفاد منه المشاركون الميدانيون وتناول التعرف على الدور الإيماني وأهميته للعاملين في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأثر العناية بالجانب الإيماني في تطوير وتحسين أداء العاملين وزيادة فاعليته، وتطرق البرنامج إلى آليات تعزيز الجانب الإيماني في أداء العاملين في مجال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .// انتهى //20:46ت م0285