الخبر 30 صفر 1440 هــ الموافق 08 نوفمبر 2018 م واسانهت جامعة الأمير محمد بن فهد جميع الخطوات لإنشاء مركز الإبداع وريادة الأعمال للجامعة إذ تم الانتهاء من إنشاء وتجهيز مبنيين أحداهما للطلاب والآخر للطالبات وتم تجهيزه باحدث التجهيزات من أثاث وأنظمة الكترونية تخدم فلسفة المركز .وقررت الجامعه أن يقوم المركز بخدمة منسوبي الجامعة وافراد المجتمع من الشباب وغيرهم وتقديم الخدمات لهم. كما تم تعيين مختصين من ذوي العلاقة بوظائف المركز.وأوضح مدير العلاقات العامة والتواصل بالجامعة الدكتور فيصل بن يوسف العنزي أن هذا المركز يؤدي وظائف ذات علاقة بالعملية التعليمية للجامعة إضافة إلى تقديم خدماته إلى شرائح المجتمع المختلفة انطلاقاً من دور الجامعة في خدمة المجتمع إذ سيفتح المركز أبوابه للافراد من خارج المجتمع ، مشيراً إلى أن المركز خصص ميزانيات لتمويل المشاريع المقدمة من الطلاب حيث تم الأنهاء من وضع الأنظمه واللوائح الخاصة بذلك.وبين العنزي أن من أهم أهداف المركز تبني الأفكار الاقتصادية بالطرق المهنية لحين بلورتها وتحويلها إلى مشروع وقفي حيث يتولى العاملين في المركز هذه المهام بالتعاون مع أصحاب الأفكار حول ذلك ، كما يهدف المركز إلى رعاية رواد الأعمال منذُ انطلاق الفكرة لحين تحويلها إلى مشروع انتاجي ، وكذلك تبادل الأفكار بشكل عام وبلورتها مع المختصين بالجامعة ودراسة مدى إمكانية الاستفادة منها خلال دعم البحوث بجميع أشكالها.// انتهى //20:52ت م0286