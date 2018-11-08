لندن 30 صفر 1440 هـ الموافق 08 نوفمبر 2018 م واساختتمت أمس في العاصمة البريطانية لندن فعاليات معرض سوق السفر العالمي (WTM) الذي استضافته صالة إكسل شرق لندن في الفترة من الخامس إلى السابع من شهر نوفمبر الجاري.وشاركت في المعرض هذا العام 32 جهة سعودية رسمية وخاصة ضمن مشاركات من خمسة آلاف جهة تمثل 190 دولة من مختلف أنحاء العالم وبحضور أكثر من 3000 إعلامي، و4200 خبير، وأكثر من 50.000 زائر منهم 6738 زائر من منطقة الشرق الأوسط.ويتم سنوياً وفقاً للموقع الرسمي للمعرض عقد أكثر من 300 ألف لقاء بين الجهات المشاركة في المعرض فيما بينها ومع الجمهور، محققة صفقات تجارية تفوق قيمتها أكثر من 2 مليار جنية استرليني.ويعتبر المعرض من أبرز الفعاليات العالمية التي تقصدها هيئات وشركات السياحة بكافة أشكالها من أجل الترويج لمنتجاتها واكتشاف أسواق وعملاء جدد.// انتهى //20:52ت م0287