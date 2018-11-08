بالي 30 صفر 1440 هـ الموافق 08 نوفمبر 2018 م واساختتمت المملكة ، اليوم ، مشاركتها في المؤتمر العالمي الأول للاقتصاد الإبداعي الذي أقيم في بالي بجمهورية إندونيسيا في الفترة من 6 إلى 8 نوفمبر 2018م برئاسة الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية الدكتور عبدالعزيز بن محمد السويلم ، وبمشاركة أعضاء الوفد من مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني وسفارة المملكة في جمهورية اندونيسيا.وجمع المؤتمر ممثلين من الحكومات ورجال الأعمال ومراكز الفكر والمجتمعات والمنظمات الدولية ووسائل الإعلام والخبراء في الاقتصاد الإبداعي، حيث ناقش المنتدىأربع قضايا رئيسية هي التماسك الاجتماعي والتنظيم والتسويق والنظم الإيكولوجية والتمويل الإبداعي للصناعة .وأوضح الدكتور السويلم أن الصناعة الإبداعية تشكل منافسة على المستوى العالمي ، مؤكداً أن قيادة المملكة ـ حفظها الله ـ تولي اهتماماً كبيراً بهذا الاقتصاد المتنامي.مشيراً إلى أن التقنيات الحديثة تحظى باستخدام عالمي يجعلها جسراً للعلاقات الاقتصادية والثقافية من خلال توفير فرص متكافئة للجميع بغض النظر عن العمر والجنس والخلفية والموقع الجغرافي ، مقدماً شكره لحكومة جمهورية اندونيسيا وللقائمين على المؤتمر وبالجهود التى يبذلونها للاهتمام بحقوق الإبداعات والحفاظ عليها.الجدير بالذكر أن المؤتمر يهدف إلى تعزيز مكانة الاقتصاد الإبداعي كمحفز للاتصال والتفاهم الذي يمكن أن يكون جسراً للعلاقات الاقتصادية والثقافية.//انتهى//21:36ت م0295