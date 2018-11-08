الرياض 30 صفر 1440 هـ الموافق 08 نوفمبر 2018 م واسثمنت وزارة البيئة والمياه والزراعة تدشين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - خلال زيارته لمنطقة حائل، لعدد من المشروعات التنموية، تضمنت 15 مشروعاً مائياً وبيئياً بتكلفة تتجاوز 500 مليون ريال كما وضع - أيده الله - حجر الأساس لعشرة مشروعات أخرى بتكلفة تتجاوز 400 مليون ريال.وأكدت الوزارة أن هذه المشروعات ستسهم - بإذن الله - في إيجاد مصادر مائية جديدة واستدامة الموارد في منطقة حائل ضمن توجه قطاع توزيع المياه لتحسين إدارة الطلب على المياه والتوسع الخدماتي في مجالي المياه والبيئة بما تتضمنه من رفع كفاءة التشغيل وتحسين جودة الخدمات المقدمة.وقالت :" إن المشروعات تأتي تطبيقاً لاستراتيجية القطاع في تنفيذ أهدافه التنموية المقررة وفق الجداول الزمنية المقررة والمبنية على تنفيذ مبادرات برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030 الرامية إلى الوصول للنسب المستهدفة في إيصال المنظومة المائية والبيئية لمختلف مناطق المملكة، وذلك وفق أفضل المعايير العالمية، إنسجاما مع توجيهات خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-.// انتهى //22:03ت م0296