صامطة 30 صفر 1440 الموافق 8 نوفمبر 2018م واسقام محافظ صامطة أحمد بن عبدالله زعلة ، اليوم ، بجولة تفقدية لعدد من المشروعات الخدمية والتنموية التابعة لمختلف الإدارات الحكومية الجاري تنفيذها بالمحافظة وعدد من المراكز التابعة لها.وشملت الجولة مشروعات إنشاء ملعب نادي حطين الرياضي ، والمجمع الجامعي بالمحافظة ، ومبنى مكتب الضمان الاجتماعي ، مستمعا لشرح مفصل عن سير العمل ومراحل الإنجاز بتلك المشاريع.ونوه في ختام الجولة بما تجده المحافظة وغيرها من محافظات ومناطق المملكة من رعاية واهتمام من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين-حفظهما الله - مشيداً بالمتابعة المباشرة لكل ما يهم محافظة صامطة وبقية محافظات المنطقة من صاحب السمو اللمكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان الذين يحرصون ويوجهون دوماً بالعمل على راحة المواطن والمقيم وتقديم كل التسهيلات لهم.//انتهى //22:12ت م0298