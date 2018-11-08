حائل 30 صفر 1440 الموافق 8 نوفمبر 2018م واسرفع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل باسمه وباسم أهالي المنطقة شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود ـ حفظه الله ـ على تشريفه للمنطقة بالزيارة الأبوية الكريمة وحرصه على الالتقاء بأبنائه عن قرب وتدشينه ووضع حجر الأساس ـ رعاه الله ـ لمشاريع تنموية في المنطقة .وقال سموه في تصريح صحفي : إن كلمات الشكر مهما بلغت من أبناء الوطن ككل ومن أبناء منطقة حائل الأوفياء لايمكن ان تفي مقامه الكريم الشكر الذي ينبع من قلوبنا تجاه من جاد حتى قال الجود بأن لاجود بعد سلمان ، مبدياً سموه تفاؤله بالمستقبل وأنه يحمل الخير والنماء للوطن ولمنطقة حائل في ظل توفيق الله ثم دعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الامين وايمان الجميع وحرصهم على تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 وتنفيذ برامج التحول الوطني 2020 .كما أعرب الأمير عبدالعزيز بن سعد عن شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ لأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بإطلاق سراح جميع السجناء المعسرين من المواطنين بمنطقة حائل في قضايا حقوقية ، وتسديد المبالغ المترتبة عليهم ، سائلاً الله أن يجعل هذا العمل في ميزان اعمال قيادتنا الرشيدة وأن يسعد المشمولين بهذه المكرمة وذويهم واسرهم ، وأمره ـ حفظه الله ـ بمنح الطلاب إجازة مدرسية خلال تواجده بالمنطقة ، مؤكداً أن لذلك دلالة واضحة بأن ولاة أمرنا ـ حفظهم الله ـ يستشعرون مايحتاجه كل مواطن على هذه الارض الطيبة فبارك الله بما أعطى هذه البلاد وقيادتها من خيرات وأدام الله علينا هذه اللحمة القوية والرعاية الدائمة واسعدنا بلباس الصحة والعافية لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ، كما اسعدنا المولى القدير بنجاح هذه الزيارة الملكية المباركة لمنطقة حائل .// انتهى //22:21ت م0299