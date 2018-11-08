بريدة 30 صفر 1440 هـ الموافق 08 نوفمبر 2018 م واسأقامت لجنة التنمية الاجتماعية النسائية ببريدة " حواء" برنامجاً بعنوان " خبراء حواء لتنمية مهارات المدربين" ، ويستمر حتى الـ ٢١ من شهر ربيع الأول.ويعد البرنامج الذي يقام في مقر اللجنة، من أقوى البرامج التي تؤهل إلى التدريب، حيث تحصل المتدربة من خلاله على شهادة لدورة تدريب المدربين، معتمده من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لمدة ١٠ أيام ، وكذلك الحصول على سبع شهادات أخرى معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تشمل دورة إعداد الحقائب التدريبية. لمدة ثلاثة أيام، ودورة الاحتياج التدريبي لمدة يومين، ودورة مهارات العرض والإلقاء لمدة يومين، ودورة الاتصال والتأثير المباشر لمدة يومين، ودورة قياس أثر التدريب لمدة يومين، ودورة لألعاب التدريبية لمدة يومين، ودورة تقييم التدريب لمدة يومين، كما تحصل المتدربة على عضوية لمدة عام كـمدربة معتمدة لدى لجنة حواء .يذكر ان لجنة التنمية الاجتماعية النسائيه ببريدة "حواء هي لجنة تنموية غير ربحية متخصصة في تنمية وإرشاد وتوعية المرأه ، وتسعى لتحقيق البناء والاستقرار الأسري عبر برامج تنموية مستدامة، وهي تحت إشراف مركز التنميه الاجتماعية ببريدة.// انتهى //22:28ت م0300