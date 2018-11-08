المدينة المنورة 30 صفر 1440 هـ الموافق 08 نوفمبر 2018 م واساختتمت مساء أمس في رحاب المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة مسابقة معالي رئيس الهيئة العامة للرياضة للقرآن الكريم والحديث الشريف المركزية للشباب التي نظمتها الهيئة العامة للرياضة ممثلة بوكالة شؤون الشباب-الإدارة العامة للهيئات الشبابية بحضور وكيل الرئيس العام للرياضة المساعد لشؤون الشباب سليمان بن عبد الرحمن السند ووكيل الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي الشيخ صالح بن خالد المزيني ومشاركة 80 شابًا من جميع مكاتب الهيئة العامة للرياضة في مختلف مناطق المملكة.وسلم وكيل الهيئة العامة للرياضة المساعد لشؤون الشباب الجوائز للفائزين والدروع التذكارية للمشاركين على النحو التالي الفئه الأولى المركز الأول / جابر محمد مدخلي مكتب جازان والمركز الثاني / عبدالرحمن راشد المجلي مكتب الرياض ، والمركز الثالث / محمد سليمان الحمد مكتب الزلفي أما الفئة الثانيه فقد حصل على المركز الأول / محمد عبدالرحمن الخضيري مكتب القصيم والمركز الثاني/ أبي بن عبدالمجيد الفتني مكتب الرياض والمركز الثالث / عبدالعزيز هلال البهلال وفي الفئه الثالثه حصل على المركز الأول/ أحمد عبدالمجيد المقري مكتب المدينه المنورة والمركز الثاني / ثامر محمد المجلاد مكتب الحدود الشمالية والمركز الثالث / ريان سعد الزهراني مكتب عسير .وفي ختام الحفل قدم المتسابقين الشكر والتقدير لمعالي رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ على دعمه ورعايته لهذه المسابقة المباركة, كما أعربوا عن شكرهم لجميع من أسهم في إنجاح المسابقة .// انتهى //22:33ت م0302