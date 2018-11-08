تبوك 30 صفر 1440 هـ الموافق 08 نوفمبر 2018 م واسانطلقت اليوم فعاليات المهرجان الأول للتراث والصناعات اليدوية بمنطقة تبوك الذي يقام تحت رعاية مجلس التنمية السياحية بالمنطقة ،بمشاركة عدد من الحرفيين المتميزين على مستوى المنطقة، وسط إقبال كبير من أهالي تبوك ومحافظاتها وزوار المنطقة, وذلك بمنتزه الأمير فهد بن سلطان بتبوك.وأوضح مدير فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أمين عام مجلس التنمية السياحية الدكتور مبروك الشليبي في تصريح لوكالة الأنباء السعودية، أن المهرجان يهدف إلى تعريف الأهالي والزوار بما تزخر به المنطقة من الموروث التراثي المميز والمتنوع وتسليط الضوء على المواقع الأثرية و السياحية بمحافظات المنطقة وتسويق المنتجات الحرفية و الفرص الاستثمارية, من خلال أجنحة خاصة بتراث وحرفيي منطقة تبوك, و تخصيص ليلة لكل محافظة يتم خلالها استعراض لتاريخ المحافظة وألوانها الشعبية، و استعراض عن تراثها من خلال حوارات مع مختصين من نفس المحافظة , مبينًا أن الليالي الحجازية هي ضيف المهرجان لهذا العام التي تقام فعالياتها في القاعة الرئيسية بالمهرجان على مساحة تقدر بـ 1000 متر مربع وهي عبارة عن محاكاة لحياة الحارة الحجازية بكل مكوناتها من طراز بناء وفلكلور وحرف وأكلات شعبية, لإضفاء لمسة جميلة للمهرجان وتقديم نبذة عن التراث الحجازي.وبين الشليبي أن المهرجان سوف يشهد تنظيم عدد من الدورات وورش العمل التي تهدف لتطوير وتنمية المنتجات الحرفية بالمنطقة، إلى جانب تخصيص أجنحة للمطاعم التي تتميز بالطبخ التراثي للمنطقة ومحافظاتها وتقديم العروض المتحفية والمسرحية اليومية وتوفير مواقع لألعاب الأطفال.وأفاد أن المهرجان يشكل إضافة لسلسلة المهرجانات التي تشتهر بها منطقة تبوك في ظل الدعم الكبير من صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة، لجميع الأنشطة والفعاليات التي تنفذ بمدن ومحافظات المنطقة " ، معرباً في ختام حديثة عن شكره لصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني لدعم مهرجانات المنطقة .// انتهى //22:35ت م0303