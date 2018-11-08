جيزان 30 صفر 1440 هـ الموافق 08 نوفمبر 2018 م واسنظمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان بقاعة الوصيفة في مدينة جيزان اليوم ، حفلها الختامي للأولمبياد الوطني للإبداع العلمي (إبداع ٢٠١٩) ، بحضور المدير العام الدكتور عسيري بن أحمد الأحوس ومدير إدارة التوجيه والإرشاد بوزارة التعليم الدكتور يحيى الخبراني.وأثنى الدكتور الأحوس ، في كلمة خلال الحفل ، على الجهود الكبيرة التي قدمت من إدارة الموهوبين ومكاتب التعليم وقادة المدارس والمعلمين ، داعياً إلى استمرار الإبداع من خلال رعاية الموهوبين وتقديم كل ما يمكن أن يساعدهم لمواجهة التحديات.وأوضح أن قياس الموهبة مسار من مسارات المركز الوطني للقياس ويشمل حاضنات كالإبداع العلمي وحاضنة الموهوبين مسار الابتكار وحاضنة الموهوبين المسار العلمي ، مبيناً أن دول العالم تتنافس لتسجيل أعلى درجات الاختراع والإبداع من خلال الاهتمام​ بفئة الموهوبين وأهمية تعاون الجميع لاكتشاف هذه الفئة ودعمها وتوفير كل سبل النجاح للوصول لمنصات الإبداع العالمي .بعد ذلك قدم مدير إدارة الموهوبين مكي عيسى ، شرحاً مفصلاً عن آلية تسجيل الطلاب ، حيث تجاوز عدد المتقدمين أكثر من 2000 طالب كمرحلة أولية ، مشيراً إلى أنه تم تدريب 300 طالب من خلال إدارة الموهوبين وإقامة 3 معارض ، فيما بلغ عدد المشروعات المقدمة 56 مشروعاً.ثم أُعلنت نتائج المشروعات المميزة حسب المعايير ، وهم الطالب مشعل أحمد سوادي من ثانوية العطاس "مكتب أبوعريش" ، و الطالب حسن يحيى شراحيلي من ثانوية عمرو بن قيس من "مكتب العارضة" ، و الطالب شهاب طارق راجحي من ثانوية الأحد من " مكتب المسارحة والحرث" ، و الطالب يزن نبيل الهادي من مدرسة بن باز من "مكتب أبوعريش" ، والطالب عدنان إبراهيم السبيعي من متوسطة الأمير سلطان من "مكتب العارضة" ، و الطالب نواف إبراهيم بصيلي من مدرسة عقبة بن نافع من مكتب أبوعريش.وفي نهاية الحفل تم تكريم مكاتب التعليم وقادة المدارس والطلاب المشاركين.// انتهى //22:40ت م0305