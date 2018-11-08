المدينة المنورة 30 صفر 1440 هـ الموافق 08 نوفمبر 2018 م واسدشن محافظ ينبع سعد بن مرزوق السحيمي مساء اليوم انطلاقة كأس التميز لمحافظات منطقة المدينة المنورة وذلك على ملعب نادي المجد بينبع بحضور عدد من المسؤلين والاعلاميين وأهالي المحافظة.وانطلقت منافسات البطولة بمواجهة بين منتخبي ينبع ومهد الذهب في المباراة الافتتاحية في حين التقى في المباراة الثانية منتخبي العيص وبدر .وكرم محافظ ينبع عدداً من أصحاب الهمم من مركز التأهيل الشامل بينبع الحاضرين حفل الافتتاح ؛ فيما تضمن الحفل عروض رياضية وأوبريت التميز .من جهته قدم المدير التنفيذي للبطولة يوسف الحربي شكره وتقديره لمحافظ ينبع على رعايته حفل الافتتاح وتدشين البطولة ، معبرا عن سعادته بالتفاعل والتعاون الكبير الملموس من منتخبات منطقة المدينة المنورة بما يعطي مؤشرات أولية لنجاح البطولة التي تقام لأول مرة .// انتهى //22:43ت م0306