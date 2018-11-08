عام / بلدية ظهران الجنوب تصادر كمية من المواد الغذائية منتهية الصلاحية
الخميس 1440/2/30 هـ الموافق 2018/11/08 م واس
ظهران الجنوب 30صفر 1440 هـ الموافق 08 نوفمبر 2018 م واس
صادرت بلدية ظهران الجنوب خلال جولاتها التفتيشية الميدانية التي نفذتها اليوم على عدد من المنشآت الغذائية ومحلات بيع اللحوم , كمية من المواد منتهية الصلاحية تجاوزت 34كجم، واغلقت 3محلات مخالفة .
وتأتي الجولات ضمن حملة "غذاؤكم أمانة" , للوقوف على جوانب الاشتراطات الصحية للمنشآت ، والتأكد من السلع والخدمات المقدمة للمواطنين ، والإشراف على المحلات التجارية والمنشآت الغذائية , وتطبيق أنظمة البلدية الجزائية بحق المخالفين .
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22:53ت م
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