ظهران الجنوب 30صفر 1440 هـ الموافق 08 نوفمبر 2018 م واسصادرت بلدية ظهران الجنوب خلال جولاتها التفتيشية الميدانية التي نفذتها اليوم على عدد من المنشآت الغذائية ومحلات بيع اللحوم , كمية من المواد منتهية الصلاحية تجاوزت 34كجم، واغلقت 3محلات مخالفة .وتأتي الجولات ضمن حملة "غذاؤكم أمانة" , للوقوف على جوانب الاشتراطات الصحية للمنشآت ، والتأكد من السلع والخدمات المقدمة للمواطنين ، والإشراف على المحلات التجارية والمنشآت الغذائية , وتطبيق أنظمة البلدية الجزائية بحق المخالفين .// انتهى //22:53ت م0307